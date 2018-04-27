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08:25 27 أبريل/ نيسان 2018
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    انتخابات و صناديق اقتراع

    لأول مرة في تاريخ لبنان... اللبنانيون في 6 دول عربية يشاركون في الانتخابات النيابية

    © REUTERS / Eric Gaillard
    العالم العربي
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    انطلقت، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية في الانتخابات البرلمانية، وفي مقدمتهم الموجودين في الدول العربية.

    يشارك اللبنانيون الموجودون في 6 دول عربية هي مصر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان وقطر، في الانتخابات البرلمانية من الخارج، لأول مرة في تاريخ لبنان.

    وكانت المحطة الأولى في مسقط، حيث فتحت أبواب الاقتراع في الساعة الـ6 صباحا على أن تقفل صناديق الاقتراع في كافة المراكز عند الساعة الـ11 مساء بتوقيت بيروت.

    ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض، السعودية 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    Saudi Press Agency
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    ووصل عدد الناخبين الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في الاقتراع  في الخارج إلى 82.9 ألف شخص.

    وجهزت وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات غرف عمليات خاصة لنقل مجريات العملية الانتخابية مباشرة عبر كاميرات مخصصة لهذا الموضوع، لبث عمليتي الاقتراع والإحصاء لنسب التصويت، التي ستعلن على مدار الساعة.

    وتم تسجيل 5164 ناخبا في الإمارات، و3184 ناخبا في السعودية، و1878 ناخبا في الكويت، و1832 ناخبا في قطر، و296 ناخبا في عمان، و257 ناخباً في مصر.

    وقال وزير الخارجية جبران باسيل، الذي يتابع من مقر وزارة الخارجية عمليّة اقتراع المغتربين في الخارج: "فخور أن أشهد على الشاشة من الخارجية اقتراع أول لبناني في الخارج في تاريخ الجمهورية اللبنانية"، مشيرا إلى أن هذا يمثل بداية مسار لن يتوقف إلا بعودة اللبنانيين إلى لبنانيتهم.

    وأضاف: "أن  المغتربين يشاركون بصنع مستقبل لبنان من خلال مشاركتهم بعملية الاقتراع"

    أما المرحلة الثانية من الانتخابات الخارجية فستجرى يوم الأحد المقبل في 33 دولة، لكن نظرا إلى تفاوت الوقت بينها وبين لبنان، ستكون غرفتا العمليات في الخارجية والداخلية مفتوحة يوم السبت أيضا، وتم تسجيل 11820 ناخبا في أستراليا و11438 ناخبا في كندا و10 آلاف ناخب في الولايات المتحدة الأمريكية. 

    وتوزع الناخبون في القارة الأمريكية على 2016 ناخباً في البرازيل، و1496 ناخباً في فنزويلا و923 ناخباً في الباراغواي و392 ناخباً في الأرجنتين و347 ناخباً في المكسيك و325 ناخباً في كولومبيا.

    منال قرطام
    © Sputnik . Zahraa al Amir
    فلسطينية تترشح للانتخابات النيابية في لبنان
    وستنقل مغلفات التصويت عبر الحقيبة الدبلوماسية لوزارة الخارجية بعد ختمها بالشمع الأحمر إلى بيروت، وسيتم إيداعها في مصرف لبنان تمهيداً لفرزها تزامناً مع عمليات الفرز في لبنان.

    وحول مدى تأثير الناخبين في الخارج على نتائج الإنتخابات النيابية يقول الخبير الانتخابي كمال فغالي لـ"سبوتنيك" إن "الماكينات الانتخابية للأحزاب ساعدت في بعض الدوائر بتسجيل المقيمين خارج لبنان، وهناك قراءة أجريت بالنسبة إلى دائرة الشمال الثالثة أظهرت بأنه لن يكون هناك تأثير كبير لهم لأنهم موزعين على مختلف القوى بشكل متوازي، وبغير دوائر وحتى لو كانوا لطرف سياسي واحد، وهو أمر مستحيل، لن يكون لهم تأثير كبير.

    وأثار اقتراع المنتشرين اللبنانيين في دول الاغتراب لأول مرة من الخارج بإشراف وزارة الخارجية والمغتربين خشية لدى بعض القوى السياسية من حصول تلاعب وتزوير بعملية الاقتراع من خلال الصناديق، لا سيما وأنه لا يوجد مراقبة مباشرة من هيئة الإشراف على الانتخابات.

    وشكك النائب بطرس حرب في نزاهة عملية اقتراع المغتربين، وتحدث عن جملة مخالفات ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين والوزير جبران باسيل، تجعل عملية اقتراع المغتربين مشوبة بأخطاء عدة وتعرّض حقهم بالانتخاب للطعن، ولا شيء يضمن سلامة نقل مغلفات الاقتراع إلى لبنان، لأن لا رقابة عليها سوى رقابة وزارة الخارجية، وقد ثبت تحيزها.

    وعلى مستوى توزع الناخبين المغتربين على الدوائر الانتخابية الـ15 في لبنان تم تسجيل 4111 ناخباً في جبل لبنان الأولى، و 1973 في جبيل و2138 في كسروان، 4693 ناخباً في المتن و4163 ناخباً في بعبدا، و8339 ناخباً في جبل لبنان الرابعة 5243 في الشوف و3096 في عاليه 3391 ناخب في دائرة بيروت الأولى، و7002 ناخباً في بيروت الثانية، و2473 ناخباً في الجنوب الأولى 738 في صيدا و1735 في جزين، و7975 ناخباً في الجنوب الثانية 3101 في قرى صيدا و4874 في صور، و8732 ناخباً في الجنوب الثالثة 2984 في بنت جبيل و2246 في النبطية و2502 في مرجعيون-حاصبيا، و2927 ناخباً في زحلة و4340 ناخباً في البقاع الغربي- راشيا و2873 ناخباً في بعلبك- الهرمل، و3685 ناخباً في عكار، و4864 ناخباً في الشمال الثانية 2988 في طرابلس و903 في المنية و972 في الضنّية، و12333 ناخباً في الشمال الثالثة 4385 في زغرتا و2471 في بشرّي و2418 في الكورة و3059 في البترون.

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    أخبار لبنان, الانتخابات اللبنانية, البرلمان اللبناني, جبران باسيل, السعودية, لبنان, مصر
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