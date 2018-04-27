في أسبوعها الخامس... الجيش الإسرائيلي يتوعد "مسيرة العودة"

يواصل الفلسطينيون فعالياتهم الشعبية وتظاهراتهم عند حدود قطاع غزة، استكمالا لمسيرات العودة، التي تنطلق في يوم الجمعة الخامس على التوالي في خمس نقاط حدودية قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

رام الله — سبوتنيك. ومن المتوقع مشاركة آلاف الفلسطينيين في التظاهرات، التي ستنطلق اليوم بعد صلاة الجمعة، بدعوة من الفصائل والقوى الفلسطينية، التي طالبت الشارع الفلسطيني بتكثيف الحراك الشعبي.

© REUTERS / Amir Cohen ما حقيقة وجود ضغوط عربية لوقف "مسيرة العودة" في فلسطين

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطلق النار إذا ما اقترب المتظاهرون الفلسطينيون من السياج الحدودي.

ومنذ اليوم الأول لمخيم العودة، الذي أقامته التنظيمات الفلسطينية قرب حدود قطاع غزة في 30 مارس/ آذار الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيا بينهم صحفيين اثنين، وأصيب أكثر 5500 فلسطيني بجروح متفاوتة، بينما من المقرر أن تستمر مسيرات العودة حتى الـ15 من مايو/ أيار المقبل.

من جانبها دعت القوى الفلسطينية الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الخروج والتظاهر قرب نقاط التماس دعما لمسيرات العودة في قطاع غزة وتنديدا باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل.