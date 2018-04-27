إعلان جديد من الوليد بن طلال

وغرد الوليد بن طلال في تغريدة شاركها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بأنه فخور بإنجازات مؤسسة "الوليد للإنسانية" على مدار الـ 38 عاما الماضية، التي أنفقت أكثر من 4 مليارات دولار على الأعمال الخيرية، بينما نفذت أكثر من 1000 مشروع في 164 دولة.

وتطلق مؤسسة "الوليد للإنسانية" المشاريع ودعمها في جميع أنحاء العالم، وتتعاون مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية، والحكومية، والخيرية من أجل محاربة الفقر، ودعم المرأة والشباب وتمكينهم.

على مدار ٣٨ عام، افتخر بإنجازات @Alwaleed_Philan كما اشكر فريق العمل، والذي يتكون من ١٠ سعوديات قديرات، على هذه النتائج:



٦ قارات

١٦٤ دولـة

٦٥ شـريـك دولـي

أكثر من ٥٠ مشروع قائم

أكثر من ١٠٠٠ مشروع منفّـذ

أكثر من ٤ مليار دولار أُنفقت للخـير

أكثر من ٥٣٣ مليـون مستفيد حول العـالم pic.twitter.com/Uj4ysZOUxF — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 27, 2018

© REUTERS / AMIR LEVY ماذا حدث عند نزول محمد بن سلمان في فندق "الوليد بن طلال"

​يذكر أن الوليد بن طلال عاد أخيرا للظهور من جديد في قائمة أغنيات العالم، والذي كان من بين المحتجزين بداخل فندق "ريتز كارلتون"، في العاصمة السعودية، الرياض، في اتهامات بقضايا فساد.

وكان الأمير الوليد بن طلال، هو العربي الوحيد، المندرج في قائمة شبكة "بلومبرغ" لأثرياء العالم لعام 2018، حتى الـ 100، بثروة تقدر بـ 17.9 مليار دولار، على الرغم من أن خسارته خلال هذا العام لـ 1.88 مليار دولار، بحسب الشبكة الأمريكية.

واحتل الوليد بن الطلال، المركز الـ 64 في القائمة، وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه مؤسس "المملكة القابضة"، وهي شركة مساهمة مقرها الرياض، ولها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم، بما في ذلك "سيتي جروب" و"جي.إم.إي" و"نيوز كورب"، كما أنه يسيطر على 80% من شركة "روتانا" للإنتاج الفني، وهي واحدة من أكبر شركات الإعلام في الشرق الأوسط، كذلك لديه حصص في موقعي "تويتر" و"ليفت".