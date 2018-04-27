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19:21 27 أبريل/ نيسان 2018
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    تركي المالكي

    قصف يستهدف مناطق مدنية... وتناثر شظايا الصواريخ على الأحياء في السعودية

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران.

    صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن
    © REUTERS / HANDOUT
    الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا من "أنصار الله" فوق جازان
    وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إنه "في تمام الساعة 12:46 من ظهر اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (شمال عمران) باتجاه أراضي المملكة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

    وأضاف المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلقته المليشيا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضه، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان".

    وتابع المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

    وكان المتحدث باسم التحالف العربي قال إن جماعة "أنصار الله" أطلقت الصواريخ بشكل عشوائي على السعودية.

    وكشف المالكي أن "الحوثيين" استهدفوا الممكلة بـ125 صاروخا باليستيا".

     

    انظر أيضا:

    الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا من "أنصار الله" فوق جازان
    نائب رئيس مجلس النواب اليمني: لا سلام إلا بتسليم "أنصار الله" سلاحهم
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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, أخبار السعودية, صواريخ أنصار الله, التحالف العربي بقيادة السعودية, جماعة أنصار الله الحوثي, العقيد الركن طيار تركي المالكي, السعودية, اليمن
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