أميرة سعودية تواجه تصريحات ولي العهد "الجريئة": هذه ثقافتنا

© AP Photo / Alastair Grant ولى العهد السعودي: النساء لا يتعين عليهن ارتداء غطاء الرأس الأسود

وفي حديثها لوكالة فرانس برس، قالت الرئيسة الشرفية لمجلس الموضة العربي إنها "تتفهم تمامًا وجهة نظر الآخرين"، موضحة أن "المملكة لديها روابط قوية مع ثقافتها. وكامرأة سعودية، احترم ثقافتي واحترم ديانتي".

وأضافت: "ارتداء العباءة، أو أن تكوني محافظة، إن رغبتم في قول ذلك، والطريقة التي نرتدي فيها الملابس… كلها جزء مما نحن عليه. هذا جزء من ثقافتنا.. هذه هي حياتنا، حتى أثناء السفر".

الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود سفيرة الموضة في السعودية https://t.co/ZnZDiLLp0O pic.twitter.com/gOZ53s5P1Z — Elaph إيلاف (@Elaph) April 27, 2018

وتحدث ابن سلمان بتصريحات وصفت حينها بـ"الجريئة" عن تقاليد المجتمع السعودي في مقابلة بثت، يوم الاثنين 19 مارس/آذار، على قناة CBS الأمريكية ضمن برنامج "60 دقيقة".

وقال ولي العهد السعودي: "بعد 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف وخاصة من جيلي"، وأكد أن المملكة ستعلن للعالم ما تقوم به لمحاربة التطرف".

وأكد ابن سلمان أن "القوانين واضحة جدا ومحددة في مبادئ الشريعة، التي تنص على أن النساء عليهن ارتداء ملابس لائقة ومحترمة، كما تنص على ذلك للرجال، لكنها لا تقضي بصورة خاصة بارتداء العباءة أو غطاء الرأس الأسود، والقرار يعود بشكل تام إلى النساء في ما يتعلق بلباسهن".