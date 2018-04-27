"حماس": المنازلة مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة

صرح الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، بأن مسيرات العودة عن حدود قطاع غزة تؤكد أن مبدأ المواجهة المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي لم يسقطه الفلسطينيون من حسابهم.

رام الله — سبوتنيك. وقال برهوم، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك": "الالتحام الشعبي والجماهيري بين المتظاهرين الفلسطينيين عند حدود قطاع غزة يثبت أن المنازلة مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة وان مبدأ كسر نظريته المتعالية باتت أمرا محسوما".

© REUTERS / Brendan McDermid نيكي هايلي تتهم "حماس" باستخدام الأطفال كدروع بشرية في غزة

وأضاف الناطق باسم حماس: "لا يمكن لشعبنا الفلسطيني ولا لأهلنا في قطاع غزة الوقوف موقف المتفرج أمام الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عشرات السنوات وان خيار المقاومة هو السبيل الأنجح في انتزاع حقوقنا الوطنية ".

وأردف برهوم: "جرائم القتل والاستهداف المباشر للمتظاهرين عن حدود غزة دفعت الشباب الغاضب إلى الاستمرار في خيار المقاومة في ظل قتل الاحتلال للعشرات من الشبان بدم بارد في وضح النهار أمام مرأى ومسمع العالم الذي يكتفي ببيانات الشجب والاستنكار".

يذكر أن آلاف الفلسطينيين تظاهروا اليوم قرب حدود قطاع غزة وانطلقوا بعيد صلاة الجمعة بتظاهرات استكمالا لمسيرات العودة التي انطلقت نهاية الشهر المنصرم، تأكيدا على حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها إبان النكبة عام 1948، حيث أقامت الفصائل الفلسطينية مخيما أطلقت عليه اسم مخيم العودة على طول حدود قطاع غزة.