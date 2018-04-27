اصطدام بين قارب للمهاجرين وباخرة قرب السواحل الجزائرية

اصطدم قارب كان على متنه 14 من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الجزائرية بباخرة كانت تعبر البحر المتوسط قبالة السواحل الجزائرية.

الجزائر — سبوتنيك. وقال مسؤول في هيئة حرس السواحل للجزائرية لوكالة "سبوتنيك": "إن القارب الذي انطلق من سواحل منطقة جيجل شرقي الجزائر باتجاه السواحل الإيطالية، اصطدم بباخرة لنقل البضائع بسبب ضعف الرؤية".

© Sputnik . Дмитрий Коробейников إيطاليا تصادر سفينة إسبانية انتشلت مهاجرين من المتوسط

وأكد المصدر نفسه أنه تم تسجيل نداءات استغاثة وجهتها الباخرة للمساعدة على البحث وانتشال المهاجرين من عرض البحر.

ولا يعرف حتى الآن مصير المهاجرين غير الشرعيين، لكن السلطات الجزائرية تتواصل مع فرق إنقاذ تابعة للاتحاد الأوروبي لمعرفة مصيرهم.

ويقوم عدد من المهاجرين السريين بالقيام برحلات هجرة سرية انطلاقا من السواحل الجزائرية باتجاه السواحل الإيطالية والإسبانية، بحثا عن فرص عمل في أوروبا.

وفي الفترة الأخيرة، شددت السلطات الجزائرية الرقابة على السواحل ونجحت في إحباط عمليات هجرة سرية.

ومنذ عام 2008، أصدرت الحكومة الجزائرية قانونا يجرم الهجرة السرية ويشدد العقوبات ضد شبكات تنظيم الهجرة السرية.