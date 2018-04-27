بأمر من محمد بن سلمان... وفد سعودي رفيع يذهب إلى القاهرة

وصل وفد سعودي إلى القاهرة، أمس الخميس 26 أبريل/نيسان، من أجل تنسيق الجهود المشتركة لزيادة التنمية والاستثمار والتنسيق بين البلدين.

© AFP 2018 / Fayez Nureldine انعقاد أولى اجتماعات مجلس التنسيق المصري السعودي

يتكون الوفد السعودي من وزير الدولة عصام بن سعد بن سعيد، منسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي المصري، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحسب صحيفة " سبق " السعودية.

تأتي الزيارة في إطار الأعمال ذات الصلة بمجلس التنسيق المصري السعودي، كما تأتي بتوجيه من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

بتوجيه ولي العهد.. وفد سعودي رفيع في القاهرة ضمن أعمال المجلس التنسيقي Via @sabqorg https://t.co/IzOHN4VsOS — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) April 27, 2018

ويلتقي أعضاء الوفد بعضَ أعضاء الجانب المصري في المجلس، وهم: وزراء الإسكان والاستثمار والشؤون الاجتماعية والسياحة والثقافة، ضمن اللقاءات الدورية المتواصلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين.

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يذكر أنه تم التوقيع على اتفاق إنشاء المجلس خلال زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، لمناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، خصوصاً الاقتصادية، إلى جانب ملفات التعاون المشترك في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.