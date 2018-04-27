ترامب: قد أزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية

© REUTERS / ابن سلمان يتحدث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

واشنطن — سبوتنيك . وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "قد أذهب إلى هناك، إذ أن السفارة تتحضر للافتتاح".

وكان دونالد ترامب ألمح للمرة الأولى بشأن زيارته لإسرائيل من أجل افتتاح السفارة الجديدة في القدس، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 5 مارس/آذار.

وأكد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "لدينا فرصة جيدة للغاية، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وقال ترامب إنه يعتقد أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى مفاوضات السلام.

واتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستنقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار المقبل، والذي فجر حملة انتقادات دولية، واحتجاجات فلسطينية واسعة.