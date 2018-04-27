إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات النيابية اللبنانية في السعودية والكويت وقطر

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية في السعودية وقطر والكويت، مساء اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان.

كما أغلقت صناديق الاقتراع في سلطنة عمان، وبلغت نسبة المشاركة 74.6 %، حسب قناة إل بي سي اللبنانية.

اقفال صندوق الاقتراع في سلطنة عمان… ونسبة المشاركة بلغت 74,6 بالمئةhttps://t.co/CAhBvTj7rL — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 27, 2018

وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللبنانية، اليوم، في عدد من العواصم العربية.

وأقامت الخارجية اللبنانية غرفة عمليات لمتابعة مسار الاقتراع وعدد المقترعين.

لاول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية وفي عهد الرئيس #ميشال_عون يشارك اللبنانيون المنتشرون في الخارج بالتصويت في الانتخابات النيابية في السفارات والقنصليات.

الصورة من مدينة دبي. #انتخابات_2018 pic.twitter.com/tmeHUhTlJk — AMEEN (@Ameen_media) April 27, 2018

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطلي، إن الوزارة أعطت توجيهاتها لرؤساء مراكز الاقتراع في الدول العربية الست التي اقترعت اليوم بتشميع صناديق الأصوات بالشمع الأحمر بعد فرز الأصوات، ثم وضعها داخل الحقيبة الديبلوماسية.

وبسبب انتهاء الاقتراع ليلا، يتم تسليط كاميرا على الحقيبة الدبلوماسية، لتتم مراقبتها من قبل وزارة الخارجية، حتى غدا.