الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف بصاروخين سفينتين في ميناء غزة

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي 27 أبريل/ نيسان زورقين في ميناء غزة، قرب المنطقة الأمنية المخصصة للبحرية الفلسطينية.

كما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سماع دوى انفجارت في منطقة ميناء غزة.

قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في يوم الجمعة الخامس من موجة الاحتجاجات ضمن "مسيرة العودة"، وفقا لوزارة الصحة في غزةhttps://t.co/1XfF5ZCFNw #افب pic.twitter.com/o4Rl6iXLvs — فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 27, 2018

وأسفر استهداف الطيران الإسرائيلي للزورقين عن إصابة 4 أشخاص، حسبما قال شهود عيان لـ"سبوتنيك".

وتم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفيات.