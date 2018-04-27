إسرائيل تستهدف 6 مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه، مساء اليوم الجمعة 27 أبريل/نيسان، 6 أهداف بحرية في قطاع غزة "تابعة للقوة البحرية التابعة لمنظمة حماس" مبررا ذلك بأنها "ردًّا على النشاطات الإرهابية ومحاولة الاجتياز" للداخل الإسرائيلي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الجيش الاسرائيلي:

© AFP 2018 / Jack Guez الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف بصاروخين سفينتين في ميناء غزة

أغارت طائرات سلاح الجو قبل قليل على 6 أهداف إرهابية تابعة للقوة البحرية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، وتأتي هذه الغارات ردًّا على النشاطات الإرهابية ومحاولة الاجتياز الواسعة الى داخل إسرائيل في وقت سابق اليوم.

وأضاف البيان أنه " في ذروة هذه الأحداث جرت محاولة اجتياز عنيفة وواسعة قاد خلالها عناصر من منظمة حماس الإرهابية مئات المشاغبين ومن بينهم مخربين باتجاه إسرائيل حيث ألقوا عبوات ناسفة وقنبلة يدوية وحتى إشعال النيران بالسياج الأمني".

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي كان قد استهدف، في 27 أبريل/ نيسان، زورقين في ميناء غزة، قرب المنطقة الأمنية المخصصة للبحرية الفلسطينية، كما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سماع دوي انفجارت في منطقة ميناء غزة.