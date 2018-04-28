الطيران الإسرائيلي يستهدف غرب دير البلح بثلاثة صواريخ

أكد شهود عيان، اليوم الجمعة 27 أبريل/نيسان، قيام الطيران المروحي الإسرائيلي باستهداف منطقة غرب دير البلح بثلاثة صواريخ.

رام الله — سبوتنيك. ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل حول وقوع ضحايا، فيما قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك":

© AFP 2018 / Jack Guez إسرائيل تستهدف 6 مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة

إن الطائرات العسكرية الإسرائيلية استهدفت مواقع عدة في بلدة دير البلح في قطاع غزة.

وأضاف أن: "استهداف المروحيات الإسرائيلية مواقع تابعة لحركة حماس بعدد من الصواريخ التي أحدثت ضجيجا في قطاع غزة.

وتابع: استهدفت المروحيات الإسرائيلية مركبين في ميناء قطاع غزة في المنطقة الأمنية الواقعة على لسان الميناء التابعة للبحرية الفلسطينية حيث أصيب أربعة فلسطينيين جرى نقلهم لمشاف خاصة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استهدافه مساء يوم الجمعة، 6 أهداف بحرية في قطاع غزة "تابعة للقوة البحرية التابعة لمنظمة حماس " مبررا ذلك بأنها "ردًّا على النشاطات الإرهابية ومحاولة الاجتياز" للداخل الإسرائيلي.