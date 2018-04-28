قناة الإخبارية: مقتل قيادات حوثية في غارة جوية للتحالف على صنعاء

أفادت قناة الإخبارية السعودية بأن مقاتلات التحالف شنت غارات على مدينة صنعاء، اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، قُتل خلالها اثنان من قيادات جماعة أنصار الله "الحوثيين".

ولم تذكر "الإخبارية" مزيدا من التفاصيل حول مقتل القياديين الحوثيين، بينما شن طيران التحالف العربي، مساء الجمعة 28 أبريل/نيسان، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء في اليمن، تضمنت استهداف مبنى وزارة الداخلية.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais غارات التحالف العربي تستهدف وزارة الداخلية في صنعاء

وشن طيران التحالف غارة على تبة معسكر الأمن السياسي في منطقة مذبح، وقصف بأخرى مدرسة الحرس الجمهوري في منطقة الجراف.

وكان طيران التحالف العربي قد جدد قصف العاصمة صنعاء في اليمن بسلسلة من الغارات،الأربعاء الماضي، وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف شن 3 غارات على مدينة تلال الريان في حي حدة وسط العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى دائرة التموين العسكري في حي عصر غرب العاصمة".