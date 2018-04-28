قناة الإخبارية: مقتل قيادات حوثية في غارة جوية للتحالف على صنعاء

ولم تذكر "الإخبارية" مزيدا من التفاصيل حول مقتل القياديين الحوثيين، بينما شن طيران التحالف العربي، مساء الجمعة 28 أبريل/نيسان، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء في اليمن، تضمنت استهداف مبنى وزارة الداخلية.
وكان طيران التحالف العربي قد جدد قصف العاصمة صنعاء في اليمن بسلسلة من الغارات،الأربعاء الماضي، وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف شن 3 غارات على مدينة تلال الريان في حي حدة وسط العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى دائرة التموين العسكري في حي عصر غرب العاصمة".
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