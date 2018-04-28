11 جريحا بغارات للتحالف على صنعاء وصعدة

أُصيب 11 يمنيا بغارات شنها طيران التحالف العربي، مساء أمس الجمعة 27 أبريل/نيسان، على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك":

© REUTERS / Naif Rahma طائرة من دون طيار تقتل قياديا من تنظيم "القاعدة" في اليمن

6 أشخاص أصيبوا، مساء الجمعة، إثر غارة لطيران التحالف على حي سكني غرب تبة معسكر الأمن السياسي في منطقة مذبح شمال غربي صنعاء.

وأضاف "أن أضراراً مادية لحقت بالمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في مستشفى السبعين للطفولة الواقع في منطقة حدة جراء غارة لطيران التحالف ضمن سلسلة غارات استهدفت مبنى وزارة الداخلية ومعسكر النجدة ودار الرئاسة ومدرسة الحرس الجمهوري وتبة معسكر الأمن السياسي في صنعاء".

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ذكر مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، "أن طيران التحالف شن غارتين على منطقة غمار في مديرية رازح، أسفرتا عن إصابة 5 أشخاص هم طفلين وامرأتين ورجل".