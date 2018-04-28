11 جريحا بغارات للتحالف على صنعاء وصعدة

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك":
وأضاف "أن أضراراً مادية لحقت بالمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في مستشفى السبعين للطفولة الواقع في منطقة حدة جراء غارة لطيران التحالف ضمن سلسلة غارات استهدفت مبنى وزارة الداخلية ومعسكر النجدة ودار الرئاسة ومدرسة الحرس الجمهوري وتبة معسكر الأمن السياسي في صنعاء".
وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ذكر مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، "أن طيران التحالف شن غارتين على منطقة غمار في مديرية رازح، أسفرتا عن إصابة 5 أشخاص هم طفلين وامرأتين ورجل".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)