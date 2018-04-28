الآلاف يشاركون في جنازة الصماد في ميدان السبعين (صور)

وكان المجلس السياسي قد أعلن وفاة الصماد، إثر غارات جوية من التحالف استهدفت مكان وجوده في محافظة الحديدة، الخميس قبل الماضي.الصماد، كما شارك فيها مفتي الديار اليمنية، شمس الدين شرف الدين، والذي أدى بالناس صلاة الجنازة، علاوة على مشاركة رئيس المجلس السياسي الحالي، مهدي مشاط، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، وأعضاء مجلس النواب والوزراء والقادة العسكريون والشخصيات الاجتماعية.
وشيعت الجنازة من جامعة الشعب وانطلقت إلى ميدان السبعين، وتم تغطية الصماد والستة المقتولين معه بأعلام الجمهورية اليمنية.
حضور الرئيس المشاط جنازة الشهيد الصماد— 🇮🇶 الكاظِميـــــ 🇮🇶 (@vedUTNp9ZMSSyUK) April 28, 2018
اعتقد هذا بالبصورة
من قناة اليمن مباشر من العراق
تضامنا مع الشعب اليمني pic.twitter.com/34C43tVR4b
الطيران السعودي يستهدف مشيعي جنازة الشهيد الصماد— MOUSLIM ALI (@MouslimAli) April 28, 2018
2018/04/28 — 10:40:58am pic.twitter.com/oYhEzPxo70
جماهير المؤتمر بصنعاء تخرج في تشييع جنازة احد قيادات عصابة الحوثي الإرهابية المكنى ابو عفاش (صالح الصماد)— الملك حِميَّر (@thekingHimyar) April 28, 2018
الذي بعدة… pic.twitter.com/F8ioIKpP9u
وزعم موقع "المسيرة" المحسوب على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن طيران التحالف شن غارات على محيط ميدان السبعين بالقرب من مشيعيي الجنازة، مدعيا أن الحشود تمسكت بالبقاء في الميدان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)