الآلاف يشاركون في جنازة الصماد في ميدان السبعين (صور)

شارك الآلاف من اليمنيين، صباح اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، في جنازة رئيس المجلس السياسي في صنعاء، صالح الصماد، في ميدان السبعين في صنعاء.

وكان المجلس السياسي قد أعلن وفاة الصماد، إثر غارات جوية من التحالف استهدفت مكان وجوده في محافظة الحديدة، الخميس قبل الماضي.

وشهدت الجنازة مشاركة الآلاف من اليمنيين، والذين رفعوا صور الصماد ، كما شارك فيها مفتي الديار اليمنية، شمس الدين شرف الدين، والذي أدى بالناس صلاة الجنازة، علاوة على مشاركة رئيس المجلس السياسي الحالي، مهدي مشاط ، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، وأعضاء مجلس النواب والوزراء والقادة العسكريون والشخصيات الاجتماعية.

وشيعت الجنازة من جامعة الشعب وانطلقت إلى ميدان السبعين، وتم تغطية الصماد والستة المقتولين معه بأعلام الجمهورية اليمنية.

حضور الرئيس المشاط جنازة الشهيد الصماد

اعتقد هذا بالبصورة

من قناة اليمن مباشر من العراق

تضامنا مع الشعب اليمني pic.twitter.com/34C43tVR4b — 🇮🇶 الكاظِميـــــ 🇮🇶 (@vedUTNp9ZMSSyUK) April 28, 2018

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الطيران السعودي يستهدف مشيعي جنازة الشهيد الصماد

2018/04/28 — 10:40:58am pic.twitter.com/oYhEzPxo70 — MOUSLIM ALI (@MouslimAli) April 28, 2018

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جماهير المؤتمر بصنعاء تخرج في تشييع جنازة احد قيادات عصابة الحوثي الإرهابية المكنى ابو عفاش (صالح الصماد)

الذي بعدة… pic.twitter.com/F8ioIKpP9u — الملك حِميَّر (@thekingHimyar) April 28, 2018

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وزعم موقع "المسيرة" المحسوب على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن طيران التحالف شن غارات على محيط ميدان السبعين بالقرب من مشيعيي الجنازة، مدعيا أن الحشود تمسكت بالبقاء في الميدان.