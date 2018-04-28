بإسناد من التحالف... "الجبال السود" تتحرك شرقي اليمن

أطلق الجيش اليمني بدعم وإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الجبال السود" لتطهير مناطق في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية التي تتمركز في مدينة المكلا مركز حضرموت، بدأت اليوم عملية الجبال السود التي تستهدف تطهير جبال مديريات الضليعة ودوعن وحجر ويبعث، من عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، التي يعتقد أنها فرت إليها عقب تطهير قوات النخبة الحضرمية وادي المسيني غرب المكلا في 17 شباط/فبراير الماضي بعملية عسكرية سميت بالفيصل".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER صحيفة: "قطع رأس الأفعى" تقترب من معقل الحوثي

وتتزامن عملية "الجبال السود" مع احتفال محافظة حضرموت بالذكرى الثانية لاستعادة مدينة المكلا من عناصر تنظيم "القاعدة" الذي سيطر عليها في نيسان/أبريل 2015 وظل يحكم قبضته عليها عاما كاملا.

كان "التحالف العربي" أطلق في 17 فبراير/شباط الماضي "عملية الفيصل" لتأمين الإسناد الجوي لقوات الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ واستهدفت العملية، التي نفذت من ثلاث محاور، مواقع لتنظيم "القاعدة" في وادي المسيني، الواقع على مسافة 100 كيلومتر غرب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد.

وينفذ التحالف منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.