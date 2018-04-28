السعودية تعلن وفاة شخص وأضرار مادية بسبب صاروخ باليستي لـ"أنصار الله"

أعلنت السعودية، اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، وفاة شخص ووقوع أضرار مادية، بسبب سقوط صاروخ باليستي تابع لأنصار الله بالقرب من جازان.

ونشرت هيئة الدفاع المدني السعودية، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع توتير، أشارت فيه إلى أن شظايا أحد الصواريخ الباليستية التي سقطت، تسببت في مقتل شخص واحد.

© Sputnik . KCNA الحوثيون يعلنون إطلاق 8 صواريخ باليستية على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان

وتابعت "يباشر مدني صامطة (محافظة تابعة لمنطقة جازان) بلاغا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية، نتج عنها وفاة مواطن وتضرر منزلين و3 مركبات".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، قد أعلنت اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، إطلاق 8 صواريخ باليستية على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان جنوب غرب السعودية.

من جانبها، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية متجهة إلى جازانقادمة من اليمن.

باشر مدني #صامطه بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية ونتج عنها وفاة مواطن وتضرر منزلين وثلاث مركبات. pic.twitter.com/tr7saxcVoE — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 28, 2018

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وكان التحالف قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن شنه مجموعة من الغارات على العاصمة صنعاء استهدفت وزارة الداخلية التابعة لـ"أنصار الله"، وتمكنت من القضاء على عدد من القيادات الحوثية، بسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية عديدة.