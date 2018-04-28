تسجيل
14:10 28 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    إلياس مراد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات والتقانة في مجلس الشعب السوري

    برلماني سوري: العالم بات يدرك كفاءة السلاح الروسي بعد فشل العدوان الثلاثي

    © Sputnik . Mohammad Najm
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف إلياس مراد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات والتقانة في مجلس الشعب السوري، أن سوريا ستتسلم صواريخ إس-300 في الوقت المناسب مؤكدا أن "العدوان الثلاثي" الأخير دفع روسيا للتفكير جديا في هذا الأمر.

    رئيس اتحاد الصحفيين السوريين موسى عبد النور
    © Sputnik . Mohammad Najm
    قيادي سوري في حزب البعث يكشف عن استخدام سلاحين خلال العدوان الثلاثي على سوريا
    سبوتنيك. واعتبر مراد في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "فشل العدوان الثلاثي على سوريا وتصدي الدفاعات الجوية السورية لأكثر من 70% من الصواريخ أظهر لدول العالم أن الصواريخ الروسية أكثر كفاءة من صواريخ "توماهوك" و"كروز" الأمريكية"، مضيفا

    أن "إسقاط طائرة "إف 16" الإسرائيلية هي نقطة إيجابية تحسب لصالح السلاح الروسي وللأيادي السورية التي أسقطت هذه الطائرة في شباط الماضي وهذا نال من هيبة وسمعة الأسلحة الأمريكية أمام العالم وقد أدركت دول كثيرة أن الروس أكفأ في هذه الأسلحة".

    وفيما يخص التطورات الأخيرة في الشمال السوري أوضح البرلماني السوري أن "تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القوات الأمريكية والفرنسية ستبقى في سوريا لفترة طويلة تمثل ضغطا سياسيا ونفسيا على الشعب السوري وفي ذات الوقت هي ابتزاز مالي للسعودية ودول الخليج فالقصة قصة أموال وليست قصة مبدأ".

    وأشار مراد إلى أن ثمة مشكلة أخرى في الشمال السوري يمثلها الوجود العسكري التركي وقال: إن الحلفاء الروس والإيرانيين سيضغطون على تركيا لسحب قواتها من شمال سوريا وإذا لم يكن هناك انسحاب إرادي سيكون هناك قتال مع هذه القوات التركية من قبل الجيش العربي السوري وسيقف معه الحلفاء والأصدقاء.

    ضربات التحالف الثلاثي التي طالت مركز البحوث العلمية في برزة، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018
    © Sputnik . Hassan Hashem
    "منصة موسكو": العدوان الثلاثي على سوريا يهدف إلى تأخير العملية السياسية
    واعتبر البرلماني السوري أن إرسال قوات عربية إلى سوريا هو نوع من المزاح وقال: لم تستطع الدول العربية إرسال سوى 3000 جندي مع قوات الردع العربية إلى بيروت عام 1976 ولم تبقَ هذه القوات سوى أشهر قليلة وانسحبت جميعها فيما أرسلت سوريا آنذاك 30000 جندي لوقف الحرب الأهلية في لبنان.

    وقال عضو مجلس الشعب السوري: ليست لدى السعودية قوات ترسلها فالقوات التي تقاتل في اليمن سودانية ومرتزقة من دول أخرى ويمكن اعتبار طرح إرسال قوات عربية إلى سوريا نوعاً من المزاح فقد تحدث وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل قبل أكثر من سنتين عن إرسال قوات إلى سوريا في وقت ليس لدى السعودية قوات تغطي حاجاتها لاستخدام طائراتها وعتادها الحربي ليتم تسخير مرتزقة لهذه المهمة في اليمن.

    وحول فرص نجاح مشروع تقسيم سوريا في ظل حديث عن مناطق حكم ذاتي في الجنوب السوري وفي ظل التواجد العسكري الأمريكي في شمال البلاد قال مراد:

    أجزم أن إرادة الشعب السوري إرادة موحدة للحفاظ على 185180 كم مربع في دولة موحدة وقد توحدت سوريا تحت الاستعمار الفرنسي بعد أن كانت ثلاث دول وليس هناك شيء اسمه تقسيم في الفكر السوري.

    سياسي سوري: دول العدوان الثلاثي تعاني مشاكل داخلية تغطي عليها بالعدوان الخارجي
    وأضاف "منذ بداية العدوان على سوريا عام 2011 طرحت سيناريوهات بصيغ مختلفة كان الهدف تغيير شكل الحكم تمهيداً لاستلاب القرار السياسي السوري لمصلحة قوى خارجية وتسليم التكفيريين الإرهابيين زمام الحكم لأن المشروع كان على صعيد المنطقة وبرعاية غربية- تركية- خليجية لكنه سقط ليتم التحول بعد ذلك نحو إقامة كيانات محدودة في مناطق تتواجد فيها "قوى أمر واقع" فيما كانت الدولة السورية منشغلة بتحرير مناطق أخرى بهدف استمرار كيان الدولة ومؤسساتها وتحصين العاصمة دمشق وتحرير محيطها.

    وأوضح عضو مجلس الشعب السوري أن ما يجري اليوم من تحرير لمخيم اليرموك ومناطق أخرى في جنوب دمشق يشكل المرحلة الأخيرة من عملية تحصين دمشق وريف دمشق وبانتهائها وبعودة المواطنين إلى قراهم وبيوتهم ستذهب الخطة العسكرية باتجاهات أخرى من بينها المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية.

    وقال: ركز الجانب الروسي مؤخراً على إثارة موضوع وجود قوات أمريكية في منطقة "التنف" وفي منطقة شرق نهر الفرات بهدف تظهير هذه القضية على الصعيد الدولي للقول بأن الحكومة والقيادة السورية وبدعم من روسيا ستأتي لتحرير هذه المناطق وبالتالي لن يتسنى إقامة أية كيانات في تلك المناطق فمن يحرر دمشق من أجل أمن دمشق لن يسمح ببؤر قريبة من درعا غير البعيدة عن دمشق.

    وحول انعكاسات فشل العدوان الثلاثي على صعيد تسريع وتيرة المصالحات لاسيما بعد تحرير الغوطة الشرقية قال البرلماني السوري:

    يمكننا ترك الإجابة لصور أهالي القرى والمدن والمناطق التي شهدت مصالحات وخرج منها المسلحون واستقبالهم وهتافاتهم للجيش العربي السوري ولمؤسسات الدولة السورية وأعتقد أن المصالحات التي تمت في الغوطة الشرقية أهم من مؤتمرات جنيف وسوتشي وأستانا.

    وتعليقاً على "انقلاب المزاج الشعبي لصالح الدولة والقيادة السورية بعد نجاح تجربة المصالحات أوضح البرلماني السوري" أن ذلك يرجع للثقة التي تعاملت بها الدولة السورية بذاتها وبقدراتها وقوتها واستيعابها المواطنين الذين حملوا السلاح ضدها وقال:

    لقد عاد الكثير من هؤلاء إلى حياتهم الطبيعية ومنهم من التحق بصفوف الجيش السوري ليقاتل إلى جانب الدولة السورية وهذا دفع غيرهم ممن يرغبون بتسوية أوضاعهم لأن يسألوا من سلموا أنفسهم سابقاً إن أصابهم سوء من الدولة السورية فوجدوا أن الدولة تحتضن أبناءها كاحتضان الأم لولدها فكان هناك إقبال أكثر على المصالحات.

    وأضاف: لقد عاش آخرون صراعاً مع أسرهم فهناك أم لا تريد لابنها أن يغادر مع المسلحين وتجبره على البقاء معها وهناك زوج أجبر زوجته بقوة السلاح لتغادر معه رغم أنها تريد البقاء في المنطقة التي عاشت فيها وهذا يعود لدور الدولة السورية وثقتها بنفسها وتعاونها مع المواطنين من خلال هذه المصالحات وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهؤلاء الذين لجؤوا إلى خيار المصالحة.

    وتجدر الإشارة إلى أن هناك دوريات فرنسية تنتشر بشكل محدود في عدد من مناطق شرق نهر الفرات منها حقول "كونوكو" و"الجفرة" و"العمر" الغازية والنفطية وأن ريف منبج شهد أيضاً حضوراً فرنسياً مشتركاً مع القوات الأمريكية في منطقة "عون الدادات" قرب نهر الساجور الذي يفصل بين مناطق سيطرة ميليشيات "قسد" ومناطق النفوذ التركي جنوب مدينة جرابلس شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

    انظر أيضا:

    "منصة موسكو": العدوان الثلاثي على سوريا يهدف إلى تأخير العملية السياسية
    قيادي سوري في حزب البعث يكشف عن استخدام سلاحين خلال العدوان الثلاثي على سوريا
    بوتين يبحث سوريا مع مجلس الأمن الروسي على ضوء العدوان الثلاثي عليها أخيرا
    سياسي سوري: دول العدوان الثلاثي تعاني مشاكل داخلية تغطي عليها بالعدوان الخارجي
    خبير سياسي يشير إلى أسباب العدوان الثلاثي على سوريا
    شهود عيان سوريون يروون لـ"سبوتنيك" اللحظات الأولى من "العدوان الثلاثي"
    الكلمات الدلالية:
    الدفاعات الجوية السورية, العدوان الثلاثي, ابتزاز, الحلفاء, قتال, القوات الأمريكية, أموال, ضغط, الصواريخ, وكالة سبوتنيك, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضات أزياء تقدمن مجموعة من زي السباحة من تصميم ساليناس (Salinas ) في إطار أسبوع الموضة في سان باولو، البرازيل 25 أبريل/ نيسان 2018
    من تقبيل ماكرون يد "سيدة أمريكا" إلى البروفة العسكرية في الساحة الحمراء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك