تسجيل
16:12 28 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم بصنعاء، صالح الصماد

    سلاح صيني وطائرة إماراتية و"مخبر يمني"... صحيفة: مفاجأة من غرفة القيادة لحظة استهداف الصماد

    © Sputnik . Ahmed A.wahab
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 05

    نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تقريرا يحمل تفاصيل جديدة لأول مرة، بخصوص عملية اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد.

    وأشارت المجلة إلى مقطع فيديو تم تداوله للغارة الجوية حيث يظهر مراقبة جوية من طائرة بدون طيار تراقب سيارة تويتا لاند كروزر زرقاء في شارع جانبي بعد ثوانٍ تم ضربها بصاروخ بلو 7 الصيني الصنع، من طائرة دون طيار تملكها دولة الإمارات العربية المتحدة.

    عندما انفجرت السيارة الأولى، ضغط سائق السيارة الثانية على الفرامل، وأسرع ومن معه نحو السيارة الأولى، ليصبحوا جميعا فى مرمى النيران، فتصدر أوامر من الضابط الذي يراقب ما تنقله طائرات دون طيار من غرفة عمليات في دولة الإمارات، عندما يبدأ الناجون بالابتعاد عن الحطام، قائلا: "اقتلهم جميعا".

    وتنقل "فورين بوليسي" بعضا من الهتافات التي دارت لحظة القصف، داخل غرفة القيادة، ففي الساعة 2:02 انطلق صاروخ ثانٍ على الناجين، وعندها انفجرت غرفة القيادة بالتصفيق، ليصيحوا: "ضربة جيدة.. لقد استهدفنا سيارة ابن الكلب هذا".

    وحسب التقرير، لا يزال التاريخ الدقيق للضربة غير واضح، فقد أعلن "أنصار الله" عن مقتل الصماد يوم الاثنين، وأفادت العديد من وكالات الأنباء أنه قد قُتل يوم الخميس، لكن الصماد كان في جنازة يوم السبت، معتقدة أن الضربة التي قتلته وقعت يوم الأحد، 22 أبريل. (مسؤول يمني يفجر مفاجأة: كيف عرفوا تحركات الصماد ولماذا تأخر إعلان مقتله).

    واعتبرت المجلة تلك الضربة أول عملية اغتيال ناجحة لشخص بارز في الجماعة، لتسلط الضوء على الحزم المتزايد لدولة الإمارات في اليمن، فمنذ عام 2016، تحاول الدولة الخليجية ترسيخ نفسها كشريك رئيسي للغرب في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة وفي نفس الوقت دعم قدراتها العسكرية من خلال صفقات السلاح مع الصين.

    ويقول فارع المسلمي، زميل مشارك في تشاتام هاوس: "إنهم (الإماراتيين) يعملون بجد بشكل لا يصدق على كونهم المقاول الجديد في المنطقة، سياسيا وعسكريا"، مضيفا: "لم يعودوا يريدون البقاء على الهامش. اليمن واحدة من المعارك التي يعتقدون أنها يمكن أن تحسن كل من مؤهلاتهم وقدراتهم".

    ولفتت المجلة إلى أن الإمارات استثمرت بكثافة في المساعدات العسكرية التي تدعمها قوات التحالف في اليمن، وشيدت وحدات أمنية مختلفة تخضع لقيادتها وأصبحت قوات "بالوكالة" حسب الأمم المتحدة.

    وتقول الإمارات إنها تستخدم تلك الوحدات لمكافحة تنظيم "القاعدة" في الساحل الجنوبي لليمن، لكنها الآن تدعم طارق صالح ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي يقود هجوما لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من الجماعة، بحسب التقرير.

    ويقول قائد بارز لقوات التحالف البرية التي تتقدم من ميناء المخا: "في الأيام الأخيرة، كنا نراقب عن كثب تحركات قيادة الحوثيين".

    وتقول المجلة إنه "على الرغم من أن السعوديين ادعوا الفضل في الضربة، إلا أن الإمارات حصلت على المعلومات الاستخباراتية عن الهجوم من خلال موظفي طارق صالح، ثم نفذت العملية". ولم تستجب الإمارات العربية المتحدة لطلب الحصول على تعليق رسمي من "فورين بوليسي".

    وتوضح الضربة التي استهدفت الصماد أن الإمارات تختبر قدرات جديدة، ففي العام الماضي باعت الصين للإمارات طائرة دون طيار تعادل الطائرة أم كيو 9 الأمريكية.

    يقول جاستين برونك، وهو زميل باحث متخصص في القوة الجوية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "لقد كانت الإمارات العربية المتحدة تميل إلى نشر الطائرات دون طيار (…) رأينا أنهم على استعداد لاستخدامها في مناطق حساسة سياسيا، مثل ليبيا".

    المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    بعد مقتل الصماد... الكشف عن خطة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن لإنهاء الحرب

    ويقول برونك إن الصماد قتل برأس حربي شديد الانفجار يتسق مع ما يسمى "AKD-10"، وهو ما يماثل صاروخ هيلفاير الأمريكي.

    وتشير الصحيفة إلى أن "هذا جزء من سياسة أوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع النفوذ في جميع أنحاء المنطقة، مع العديد من القواعد العسكرية على طول الساحل الجنوبي لليمن".

    وقال ضابط استخبارات في الناتو، رفض ذكر اسمه، للصحيفة إن "الإماراتيين ينفقون الكثير لتوسيع جيشهم، فقد منحت واشنطن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تفويضا مطلقا للتوسع".

    وكانت الولايات المتحدة قد رفضت في وقت سابق تصدير طائرات مسلحة دون طيار إلى الإمارات، غير أن إدارة ترامب أصدرت هذا الشهر مجموعة جديدة من السياسات، ما أدى إلى تخفيف القيود السابقة.

    ومع قيام الإمارات بالفعل بتشغيل طائرات صينية دون طيار في مهمات قتالية، ومع زيادة الوجود الصيني المتزايد في جيبوتي، يمكن أن يصبح الخليج جبهة جديدة في صراع الولايات المتحدة من أجل النفوذ مع بكين، وفقا للتقرير.

    انظر أيضا:

    بالفيديو..."أنصار الله" تكشف عن المتورط الحقيقي في اغتيال الصماد
    سوريا تدين بشدة اغتيال صالح الصماد
    اللواء الشامي: طائرة أمريكية اغتالت الصماد
    أول تعليق من "التحالف العربي" على مقتل صالح الصماد
    مسؤول يمني يفجر مفاجأة: كيف عرفوا تحركات الصماد ولماذا تأخر إعلان مقتله
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, أخبار السعودية, طائرة دون طيار, اغتيال صالح الصماد, حركة أنصار الله, التحالف العربي في اليمن, صالح الصماد, الإمارات, اليمن, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    محمد أشقر (65 عاما) - سائق عربة من كلكتا، الهند 21 أبريل/ نيسان 2018
    المهن التي ستختفي في المستقبل القريب
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك