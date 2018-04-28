بالفيديو اشتباك في مهرجان انتخابي للحريري

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" مقطع فيديو أظهر لحظات ذعر لأنصار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال مهرجان انتخابي له في شمال لبنان.

© REUTERS / SAUDI-HAJ/MILITARY PARADE صحيفة: ابن سلمان أراد نقل حرب اليمن إلى لبنان وهدد الحريري

وأفادت مصادر لبنانية محلية أنه خلال تنظيم مهرجان لتيار "المستقبل" في شمال لبنان في منطقة باب الرمل، وقع إشكال بين مناصري المستقبل وأنصار ريفي ما أدى إلى حالة من الذعر سادت المنطقة لساعات.

وأسفر الاشتباك عن إصابة امرأتين وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف ونقل إحداهما إلى المستشفى الإسلامي الخيري للمعالجة، فيما عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقل الإصابة الأخرى.