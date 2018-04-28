الجيش السوري يتابع اختراق محاور جنوب دمشق ويسيطر على المأذنية

وبحسب المراسل فإن منطقة المأذنية تشكل مفتاح الدخول إلى حي العسالي وحي االجورة، وحاولت المجموعات المسلحة التمسك بها وعدم الخروج منها إلا أن وحدات الاقتحام في الجيش السوري تمكنت من كسر واختراق كافة التحصينات الدفاعية للمسلحين.
وكانت وكالة "سانا" أفادت صباح اليوم أن وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها "ضد تجمعات وأوكار التنظيمات الإرهابية في منطقة الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق محققة مزيدا من التقدم على محور القدم والمأذنية بعد تدمير نقاط محصنة للإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأرواح والعتاد".
#عاجل— الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) April 28, 2018
الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية جنوب دمشق ويحكم سيطرته الكاملة على منطقة المأذنية في حي القدم غرب الحجر الأسود بعد مواجهات مع تنظيم داعش.
#الإعلام_الحربي_المركزي
وبحسب مراسل "سانا" فإن "الكثافة النارية وتعدد وسائطها وعمليات الاستطلاع الدقيقة لمحاور تسلل وفرار الإرهابيين جعلت منهم هدفا مباشرا ما أوقع في صفوفهم خسائر في الأفراد والعتاد ودمر تحصينات لهم.
وأوضح المراسل أن الاشتباكات التي تخوضها وحدات الجيش مع المجاميع الإرهابية في منطقة العمليات على محاور القدم والمأذنية وأطراف الحجر الأسود والعسالي تتميز بقوتها ودقتها وبالمواجهة المباشرة مع الإرهابيين الذين يفرون أمام سرعة تحرك مجموعات الاقتحام تحت تغطية نارية مناسبة باتجاه أوكار الإرهابيين ونقاط تحصنهم ومسارات فرارهم باتجاه عمق المنطقة.
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