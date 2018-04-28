الجيش السوري يتابع اختراق محاور جنوب دمشق ويسيطر على المأذنية

تتابع وحدات الاقتحام في الجيش السوري بدعم من سلاح الجو عملياتها لتطهير أحياء دمشق الجنوبية من مسلحي تنظيم "داعش"، حيث حققت اليوم تقدما على محور حي القدم وسيطرت على منطقة المأذنية.

© AFP 2018 / MOHAMMAD AL-HUSSEIN الجيش السوري يتقدم في حي الحجر الأسود جنوب دمشق

أفاد مراسل قناة "الإخبارية" السورية أن وحدات الاقتحام في الجيش السوري سيطرت على منطقة المأذنية على محور حي القدم غربي حي الحجر الأسود، مع استمرار الاشتباكات في أطراف الحي الجنوبية مع من تبقى من المسلحين.

وبحسب المراسل فإن منطقة المأذنية تشكل مفتاح الدخول إلى حي العسالي وحي االجورة، وحاولت المجموعات المسلحة التمسك بها وعدم الخروج منها إلا أن وحدات الاقتحام في الجيش السوري تمكنت من كسر واختراق كافة التحصينات الدفاعية للمسلحين.

وكانت وكالة "سانا" أفادت صباح اليوم أن وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها "ضد تجمعات وأوكار التنظيمات الإرهابية في منطقة الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق محققة مزيدا من التقدم على محور القدم والمأذنية بعد تدمير نقاط محصنة للإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأرواح والعتاد".

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الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية جنوب دمشق ويحكم سيطرته الكاملة على منطقة المأذنية في حي القدم غرب الحجر الأسود بعد مواجهات مع تنظيم داعش.

​​​​​​​​​​#الإعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) April 28, 2018

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وبحسب مراسل "سانا" فإن "الكثافة النارية وتعدد وسائطها وعمليات الاستطلاع الدقيقة لمحاور تسلل وفرار الإرهابيين جعلت منهم هدفا مباشرا ما أوقع في صفوفهم خسائر في الأفراد والعتاد ودمر تحصينات لهم.

وأوضح المراسل أن الاشتباكات التي تخوضها وحدات الجيش مع المجاميع الإرهابية في منطقة العمليات على محاور القدم والمأذنية وأطراف الحجر الأسود والعسالي تتميز بقوتها ودقتها وبالمواجهة المباشرة مع الإرهابيين الذين يفرون أمام سرعة تحرك مجموعات الاقتحام تحت تغطية نارية مناسبة باتجاه أوكار الإرهابيين ونقاط تحصنهم ومسارات فرارهم باتجاه عمق المنطقة.