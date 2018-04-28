الآثار المصرية تستعيد 8 قطع قبل تهريبها إلى لبنان

أما باقي الأواني فهي عبارة عن طقم شاي وردي اللون مكون من أربعة أطباق وسكرية مزخرفين بزخارف نباتية يتوسطها صورة لسيدة ذات ملامح أوروبية، بالإضافة إلى إنائين من المعدن علي هيئة جاردينيرا بيضاوية الشكل ذات مقبضين وأربعة أرجل ومزخرفة بزخارف نباتية وتحمل مونوجرام الملك فاروق الأول على الجانبين.
من جانبه، قال ممدوح أبو نار مدير الوحدة الأثرية بالجمرك ورئيس لجنة الاستلام والتسليم، إنه تم تشكيل لجنة مختصة لاستلام القطع وايداعها بمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة، لحين انتهاء التحقيقات بناء على قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وقالت إيمان عبد الرؤوف مدير عام التقييم والمتابعة بالمنافذ الأثرية، إن إدارة التقييم والمتابعة بالمنافذ الآثرية كانت بدورها تقوم بمتابعة القضية الخاصة بتلك المضبوطات الآثرية بالمحكمة المختصة منذ ضبطها، إلى أن أصدرت المحكمة قرارا بتسليمها إلى وزارة الآثار، على أن يتم إيداعها بمخازن وزارة الاثار على سبيل الامانة لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)