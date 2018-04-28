الآثار المصرية تستعيد 8 قطع قبل تهريبها إلى لبنان

تسلمت وزارة الآثار المصرية 8 قطع أثرية كان قد تم ضبطها في ميناء بدر البرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك قبل تهريبها إلى لبنان.

© Sputnik . The Egyptian Ministry of Antiquities بالصور.. اكتشاف آثار جديدة في مصر

وأوضح أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، في بيان حصلت عليه " سبوتنيك "، أن القطع تتضمن 6 أواني من الخزف تعود للقرن التاسع عشر، منها فازة مزخرفة بزخارف نباتية وحيوانية باللون البنى على أرضية بيضاء.

أما باقي الأواني فهي عبارة عن طقم شاي وردي اللون مكون من أربعة أطباق وسكرية مزخرفين بزخارف نباتية يتوسطها صورة لسيدة ذات ملامح أوروبية، بالإضافة إلى إنائين من المعدن علي هيئة جاردينيرا بيضاوية الشكل ذات مقبضين وأربعة أرجل ومزخرفة بزخارف نباتية وتحمل مونوجرام الملك فاروق الأول على الجانبين.

من جانبه، قال ممدوح أبو نار مدير الوحدة الأثرية بالجمرك ورئيس لجنة الاستلام والتسليم، إنه تم تشكيل لجنة مختصة لاستلام القطع وايداعها بمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة، لحين انتهاء التحقيقات بناء على قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقالت إيمان عبد الرؤوف مدير عام التقييم والمتابعة بالمنافذ الأثرية، إن إدارة التقييم والمتابعة بالمنافذ الآثرية كانت بدورها تقوم بمتابعة القضية الخاصة بتلك المضبوطات الآثرية بالمحكمة المختصة منذ ضبطها، إلى أن أصدرت المحكمة قرارا بتسليمها إلى وزارة الآثار، على أن يتم إيداعها بمخازن وزارة الاثار على سبيل الامانة لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي.