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17:55 28 أبريل/ نيسان 2018
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    وزارة الخارجية المصرية

    مصر ترحب بقمة الكوريتين وتؤكد أنها خطوة نحو السلام

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    قمة الكوريتين (25)
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    رحبت مصر بانعقاد قمة بين الزعيمين الكوريين الشمالي كيم جونغ أون والجنوبي مون جاي إن، وأكدت أن اللقاء يمثل خطوة باتجاه إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

    قمة الكوريتين بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
    © REUTERS /
    رئيس كوريا الجنوبية يقترح مشروعا جديدا على كيم جونغ أون
    القاهرة — سبوتنيك. وقالت الخارجية المصرية، في بيان اليوم السبت، إن "النتائج التي تمخضت عنها القمة تمثل خطوة مهمة على صعيد إنهاء حالة التوتر وإحلال السلام والاستقرار وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، وأكدت أهمية مواصلة الحوار الإيجابي بين الكوريتين وانتهاز فرصة الأجواء الإيجابية التي أفرزتها القمة للعمل على تعزيز بناء الثقة وتحقيق السلام والتنمية لمصلحة شعوب شبه الجزيرة الكورية.

    وأضافت الخارجية المصرية أن "إقامة عالم خال من الأسلحة النووية يظل أحد أهم المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، وأن مصر تدعم كافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذه الغاية النبيلة، ومن ثم ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتنفيذ كافة أحكامها وصولاً إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

    وتبنى الزعيمان كيم يونغ أون ومون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم أمس الجمعة، إعلانا حمل اسم القرية، أكدا فيه نيتهما السعي إلى نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية ، وتحسين العلاقات الثنائية والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.

    وينهي الإعلان حالة العداء بين شطري شبه الجزيرة الكورية القائمة منذ 65 عاما.

    وتأتي هذه القمة قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كشف عن لقاء وزير خارجيته مايك بومبيو سرا بزعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ.

    الموضوع:
    قمة الكوريتين (25)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مصر ترحب بقمة الكوريتين وتؤكد أنها خطوة نحو السلام, قمة الكوريتين, الحكومة المصرية, مصر
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