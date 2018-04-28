التحالف العربي: اعتراض 4 صواريخ من "أنصار الله" ولا إصابات

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت 4 صواريخ باليستية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن "الصواريخ كانت باتجاه مدينة جازان وأطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعا، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية"، لافتا إلى أنه "لم يسجل أية إصابات أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت هيئة الدفاع المدني السعودية، نشرت تغريدة على موقع توتير، أشارت فيها إلى أن شظايا أحد الصواريخ الباليستية التي سقطت أمس، تسببت في مقتل شخص واحد، في حين أن بيان التحالف أمس نفى ذلك.

وتابعت: "يباشر مدني صامطة (محافظة تابعة لمنطقة جازان) بلاغا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية، نتج عنها وفاة مواطن وتضرر منزلين و3 مركبات".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أعلنت اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، إطلاق 8 صواريخ باليستية على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان جنوب غرب السعودية.