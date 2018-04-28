حكم قضائي يمنع تداول "ابن الحرام" في مصر

قال الدكتور خالد الزيدي، محامي عائلة القذافي، إن محكمة جنح "العجوزة" المصرية أصدرت حكما اليوم السبت 28 أبريل/ نيسان، في الدعوى رقم١٠١٥١ على الكاتب المصري أنيس الدغيدي ومكتبة "مدبولي الصغير" إثر نشرهما كتابا مسيئا عن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعنوان "حكايتي مع ابن الحرام".

وأوضح خالد الزايدي محامي عائلة القذافي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الدكتورة هناء معمر القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل هي من قامت برفع الدعوى، بطلب من عائلتها في مارس ٢٠١٨، نظرا للتشويه والمغالطات التي احتواها الكتاب حول شخصية الزعيم.

وكشف الزايدي عن أن المحكمة المصرية حكمت بغرامة قدرها ١٠ آلاف جنيه لكل من الطرفين وإلزامهم بجمع الكتاب من أديرة النشر والمكتبات وعدم تداوله، نظرا لكونه محل جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفا "نحن الآن بصدد تقديم طلب للمحامي العام المختص لاستئناف الحكم، نظرا لأن في مثل هذه الحالات السجن يكون وجوبيا حينما يتعلق الأمر بمس سمعة العائلة، وفقا لنص المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات المصري، خاصة أن مضمون الحكم جاء بإثبات الإدانة للمحكوم عليهم".

وأكد الزايدي على استمراره في متابعة تنفيذ حكم المحكمة الخاص بمنع تداول الكتاب وكذلك باقي الإجراءات القانونية التي يتيحها الدستور والقانون المصري لمعاقبة أنيس الدغيدي ومكتبة "مدبولي الصغير"، مشيدا بعدالة القضاء المصري والذي أصدر حكمه في الجلسة الثانية والتي انعقدت اليوم.