الشيخة "موزا" تعلن نجاح مشروع قطري عالمي... ومغردون: تستحق جائزة نوبل

أعلنت الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر، تميم بن حمد، نجاح برنامج "علم طفلا" في تحقيق هدفه، وإعادة إلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس في العالم.

وترأست الشيخة موزا مجلس إدارة مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القائم على إدارة البرنامج، بحسب بوابة "الشرق" الإلكترونية القطرية.

فيديو.. صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع تعلن أن برنامج "علم طفلاً" التابع للمؤسسة قد نجح في بلوغ هدفه و إعادة إلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس عبر العالم pic.twitter.com/U6mj1ewC0v — بوابة الشرق (@alsharq_portal) April 28, 2018

جاء الإعلان عن نجاح المشروع خلال احتفالية المؤسسة التي نظمتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسكو.

شارك في الفعالية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والشيخة موزا بنت ناصر، ونانا أكوفو أدو رئيس غانا والرئيس المشارك لمجلس المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، وهنريتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف، بحسب الموقع الإلكتروني لـ"الأمم المتحدة".

يذكر أن الشيخة موزا أسست مؤسسة "التعليم فوق الجميع" عام 2012، لتشكيل حركة دولية تدعم التنمية من خلال التعليم، بالتركيز على المناطق المتضررة من الفقر والصراع والكوارث.

وقالت الشيخة موزا، قبل الفعالية:

تأمين التزامات إلحاق 10 ملايين طفل بالتعليم الجيد جاء نتيجة إبرام شراكات مع أكثر من 80 جهة دولية، والعمل في 50 دولة لإزالة الحواجز وسد الفجوة التي تحرم 63 مليون طفل من التعليم.

وبعد إعلانها نجاح المشروع، أشاد عدد من المغردين بالمشروع، بينما طالب آخرون لمنحها جائزة نوبل، إذ قال أحد المستخدمين: "صاحبة السمو الشيخة موزا تستحق جائزة نوبل على علم طفلا وفر التعليم ل 10 مليون طفل حول العالم".

صاحبة السمو الشيخة موزا تستحق جائزة نوبل على ، #علم_طفلاً وفر التعليم ل 10 مليون طفل حول العالم 🇶🇦 pic.twitter.com/1RYuk1kaGW — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) April 28, 2018

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت، في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر برا وبحرا وجوا ودبلوماسيا، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".