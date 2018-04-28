الحوثي: الأعداء توهموا أن اغتيال الصماد سيؤدي لخلافات داخل أنصار الله

أكد زعيم جماعة أنصار الله في اليمن ​عبد الملك الحوثي​، أن "المشاركة والحضور في تشييع ​صالح الصماد​ كان كبيرا وعظيما رغم تهديدات العدوان"، مشيراً إلى أن "الغارات ​السعودية​ على موكب التشييع أدت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى".

ورأى الحوثي، في كلمة له، عقب تشييع جثمان رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، اليوم السبت، 28 أبريل/نيسان، أن "اغتيال الصماد جريمة ظالمة لأنها بحق رجل مسلم لم يرتكب ذنبا"، مؤكدا أن "المساعدة الأمريكية في اغتيال الصماد كانت أساسية في العملية"، وذلك وفقا لموقع "قناة المسيرة" اليمنية.

© AP Photo / Hani Mohammed خليفة الصماد يتوعد السعودية بـ"حرب مفتوحة"

وأضاف: "واشنطن ضالعة في جريمة اغتيال الصماد وشريكة فيها"، مؤكداً أن "الهدف من هذه الجريمة التأثير على التلاحم السياسي بين المكونات".وقال إلى أن "الشعب اليمني ودع اليوم رجلا عزيزا من خيرة أبناء اليمن".

وقال زعيم جماعة "أنصار الله"، إن "أعضاء المجلس السياسي الأعلى والدفاع الوطني وبعض الشخصيات الأخرى اجتمعوا وأخبروا باستشهاد الرئيس الصماد واستشعروا فورا"، مؤكداً أن "المجتمعون من شخصيات سياسية وحكومية اتخذوا قرارهم الواعي والمشرف من روح المسؤولية".

وأشارت القناة التابعة لجماعة "أنصار الله"، إلى أن ملايين اليمنيين، ودعوا، صباح اليوم، رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، الذي قتل إثر غارات جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية بمحافظة الحديدة الخميس قبل الماضي.