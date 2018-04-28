الحوثي: الأعداء توهموا أن اغتيال الصماد سيؤدي لخلافات داخل أنصار الله

ورأى الحوثي، في كلمة له، عقب تشييع جثمان رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، اليوم السبت، 28 أبريل/نيسان، أن "اغتيال الصماد جريمة ظالمة لأنها بحق رجل مسلم لم يرتكب ذنبا"، مؤكدا أن "المساعدة الأمريكية في اغتيال الصماد كانت أساسية في العملية"، وذلك وفقا لموقع "قناة المسيرة" اليمنية.
وقال زعيم جماعة "أنصار الله"، إن "أعضاء المجلس السياسي الأعلى والدفاع الوطني وبعض الشخصيات الأخرى اجتمعوا وأخبروا باستشهاد الرئيس الصماد واستشعروا فورا"، مؤكداً أن "المجتمعون من شخصيات سياسية وحكومية اتخذوا قرارهم الواعي والمشرف من روح المسؤولية".
وأشارت القناة التابعة لجماعة "أنصار الله"، إلى أن ملايين اليمنيين، ودعوا، صباح اليوم، رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، الذي قتل إثر غارات جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية بمحافظة الحديدة الخميس قبل الماضي.
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