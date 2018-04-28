"أنصار الله" تسقط طائرة استطلاع سعودية

قال مصدر عسكري في محافظة صعدة اليمنية، إن جماعة "أنصار الله" أسقطت اليوم السبت 28 أبريل/ نيسان طائرة استطلاع في جيزان غربي السعودية.

صنعاء —سبوتنيك. وتابع المصدر أن الطائرة يرجح أنها تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية.

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وأضاف المصدر أن "مسلحي أنصار الله أسقطوا طائرة استطلاع من دون طيار يرجح أنها للتحالف أثناء تحليقها في سماء مواقع يسيطرون عليها بجيزان".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأدى النزاع منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.