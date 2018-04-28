رسميا... السعودية ترد على عبد الملك الحوثي

ردت السعودية على الكلمة التى ألقاها، زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن اليوم السبت 28 أبريل/ نيسان.

وقال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر إن عبد الملك الحوثي "يختبىء في كهفه.. يغدر بحلفائه.. يعتدى على جيرانه".

وتابع آل جابر أن الحوثي "يختبىء في كهفه بحراسة خاصة من الحرس الثوري الإيراني".

قائد الميليشات الحوثية الإرهابية الإيرانية يختبئ في كهفه بحراسة خاصة من الحرس الثوري الإيراني، ويأمر أتباعه بقتل اليمنين ونقض الاتفاقيات، ويغدر بحلفائه، ويعتدي على جيرانه سافكا الدم المسلم،ثم يخرج ذليلا من كهفه؛ ليتحدث باسم الاسلام واليمن. — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 28, 2018

واتهم السفير عبد الملك الحوثي بأنه يأمر أتباعه "بقتل اليمنيين ونقض الاتفاقيات، ويغدر بحلفائه".

وأشار محمد آل جابر إلى أن عبد الملك الحوثي "يعتدى على جيرانه سافكا الدم المسلم، ثم يخرج ذليلا من كهفه، ليتحدث باسم الإسلام واليمن".

وأكد زعيم جماعة أنصار الله في اليمن ​عبد الملك الحوثي​، أن "المشاركة والحضور في تشييع ​صالح الصماد​ كان كبيرا وعظيما رغم تهديدات العدوان"، مشيراً إلى أن "الغارات ​السعودية​ على موكب التشييع أدت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى".

ورأى الحوثي، في كلمة له، عقب تشييع جثمان رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، اليوم السبت، 28 أبريل/نيسان، أن "اغتيال الصماد جريمة ظالمة لأنها بحق رجل مسلم لم يرتكب ذنبا"، مؤكدا أن "المساعدة الأمريكية في اغتيال الصماد كانت أساسية في العملية"، وذلك وفقا لموقع "قناة المسيرة" اليمنية.