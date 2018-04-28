العاهل الأردني يبحث جهود الحرب على الإرهاب مع وزير الخارجية الياباني

بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، جهود الحرب على الإرهاب مع كل من وزير الخارجية الياباني ووزير الشؤون الداخلية والقانون السنغافوري، وذلك على هامش اجتماعات العقبة التي تستضيفها المملكة لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب.

عمان- سبوتنيك . وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، "التقى الملك عبد الله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ووزير الشؤون الداخلية والقانون السنغافوري كاسيفاسوانثان شانموغام، المشاركين في اجتماعات العقبة، التي تستضيفها المملكة، لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف".

وجرى، خلال اللقاءين المنفصلين، "استعراض العلاقات الثنائية، وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، إضافة إلى عدد من قضايا المنطقة".

وتركز الجولة الحالية من "اجتماعات العقبة"، التي يرأسها الأردن بالشراكة مع اليابان، على "كيفية التعامل مع خطر الإرهاب العالمي، ومناقشة التحديات الأمنية في منطقة جنوب شرق آسيا، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة والإنجازات التي تحققت بهذا الخصوص".

يشار إلى أن "اجتماعات العقبة" تعقد ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي أطلقها الملك عبد الله الثاني في عام 2015، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، وفق نهج شمولي، كون خطره يهدد الأمن والسلم العالميين.

ويشارك في الاجتماعات عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين من دول جنوب شرق آسيا والشركاء الدوليين، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي.