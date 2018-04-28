اليمن: التحالف يستهدف صعدة بـ4 غارات وقصف سعودي مكثف على "رازح"

عاود طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، اليوم السبت، قصفه محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء- سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف شن مساء اليوم السبت 3 غارات على مدينة صعدة استهدفت مبنى البنك المركزي ومعسكر كهلان شرق المدينة".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER التحالف العربي: اعتراض 4 صواريخ من "أنصار الله" ولا إصابات

وأضاف أن "التحالف قصف بغارة منطقة السرار في مديرية سحار"، مشيراً إلى:

تعرض مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف، حيث أطلق أكثر من 50 صاروخاً وقذيفة على مناطق متفرقة في المديرية خلال الساعات الماضية، وأن أضراراً مادية خلفها القصف الصاروخي والمدفعي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأدى النزاع منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.