السعودية تحذر الطلبة المبتعثين في أمريكا من أمر خطير

ووفقا لما أكدته الملحقية عبر حسابها على موقع "تويتر"، تلقى عدد من الطلاب اتصالات مجهولة المصدر، تدعي صلتها بجهات حكومية وغير حكومية.
وأوضحت الملحقية أن هؤلاء الأشخاص يطلبون بعض المعلومات الشخصية كرصيد الحساب البنكي وعنوان السكن، ثم يبتزون الطالب ويطالبونه بدفع مبلغ مالي أو التعرض لعقوبة.
وناشدت الملحقية الطلاب بضرورة عدم التجاوب مع تلك الاتصالات "المشبوهة"، وضرورة أخذ الحيطة والحذر.
تنبيه| نظراً لتلقي العديد من الطلاب اتصالات مجهولة المصدر، تدّعي صلتها بجهات حكومية وغير حكومية، وتطلب بعض المعلومات الشخصية كرصيد الحساب البنكي، عنوان السكن…وغيرها ثم تطالب بدفع مبلغ مالي أو التعرض للعقوبة. عليه الرجاء أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع تلك الإتصالات المشبوهه.— Sacm (@SACM_USA) April 28, 2018
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