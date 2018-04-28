السعودية تحذر الطلبة المبتعثين في أمريكا من أمر خطير

تنبيه| نظراً لتلقي العديد من الطلاب اتصالات مجهولة المصدر، تدّعي صلتها بجهات حكومية وغير حكومية، وتطلب بعض المعلومات الشخصية كرصيد الحساب البنكي، عنوان السكن…وغيرها ثم تطالب بدفع مبلغ مالي أو التعرض للعقوبة. عليه الرجاء أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع تلك الإتصالات المشبوهه.