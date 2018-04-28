الجيش الإسرائيلي "يختطف" مواطنة لبنانية

وقالت الوكالة اللبنانية عبر موقعها الرسمي:
في سياق آخر، أصيب مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات جرت اليوم السبت، في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن الرجل الفلسطيني (55 عاما) أصيب برصاصة معدنية بأسفل جسده حيث وصفت إصابته بالمتوسطة".
وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن قوة خاصة إسرائيلية تحصنت وسط حقول زراعية عند مدخل البلدة فتحت نيران أسلحتها صوب الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في المكان، قبل أن تصل قوة إسرائيلية وتغلق مداخل القرية.
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