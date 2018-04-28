الجيش الإسرائيلي "يختطف" مواطنة لبنانية

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت 28 أبريل/نيسان، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اختطفت مواطنة لبنانية ونقلتها إلى داخل الحدود الإسرائيلية.

وقالت الوكالة اللبنانية عبر موقعها الرسمي:

© AFP 2018 / Jack Guez إسرائيل تستهدف 6 مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في حاصبيا بأن قوة من جيش العدو الاسرائيلي كانت تقيم كمينا خارج الخط الحدودي في محور شبعا، خطفت المواطنة "ن. دلي" ونقلتها إلى داخل فلسطين المحتلة، ويعمل الجيش بالتنسيق مع قوات اليونفيل الدولية على إعادتها.

في سياق آخر، أصيب مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات جرت اليوم السبت، في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن الرجل الفلسطيني (55 عاما) أصيب برصاصة معدنية بأسفل جسده حيث وصفت إصابته بالمتوسطة".

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن قوة خاصة إسرائيلية تحصنت وسط حقول زراعية عند مدخل البلدة فتحت نيران أسلحتها صوب الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في المكان، قبل أن تصل قوة إسرائيلية وتغلق مداخل القرية.