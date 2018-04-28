الجيش السوري يسيطر على أحياء القدم والمأذنية والعسالي والجورة جنوب دمشق

تتابع وحدات الاقتحام في الجيش السوري مدعومة بسلاح الجو والصواريخ تقدمها في معركة أحياء دمشق الجنوبية التي تهدف للقضاء على تنظيم "داعش" والمجموعات الإرهابية الأخرى المنتشرة فيها، وتمكنت اليوم بعملية دقيقة من السيطرة على أحياء القدم والمأذنية والعسالي والجورة.

© AFP 2018 / John Cantlie الجيش السوري يتابع اختراق محاور جنوب دمشق ويسيطر على المأذنية

ونقلت " سانا " عن مصدر عسكري مساء اليوم أن "وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على أحياء القدم والمأذنية والعسالي والجورة في محيط الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق".

وكان مراسل "سانا" الحربي أفاد في وقت سابق اليوم بأن "وحدات الجيش واصلت عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين في منطقة الحجر الأسود وتقدمت على عدة محاور في حي القدم وبسطت سيطرتها على عدد من الأبنية وسط حالات فرار في صفوف الإرهابيين".

وبين المراسل أن الكثافة النارية وتعدد وسائطها وعمليات الاستطلاع الدقيقة لمحاور تسلل وفرار الإرهابيين جعلت منهم هدفا مباشرا ما أوقع في صفوفهم خسائر في الأفراد والعتاد ودمر تحصينات لهم.

ولفت المراسل إلى أن "عمليات الجيش العسكرية مستمرة حتى استعادة السيطرة على المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون في جنوب دمشق وتأمين الأحياء المجاورة التي تتعرض لاعتداءات بالقذائف من قبل التنظيمات الإرهابية ما يتسبب بارتقاء شهداء معظمهم أطفال ونساء ووقوع إصابات بين المدنيين".

ومن داخل منطقة المأذنية أشار أحد القادة الميدانيين إلى أن "وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم داعش من مسافات قريبة جدا خلال الساعات الماضية مبينا أن القوات في المنطقة تتعامل مع القناصة بالأسلحة المناسبة".

وأفاد القائد الميداني بأنه خلال السيطرة على منطقة المأذنية تم العثور على شبكة من الأنفاق المتفرعة والخنادق كان إرهابيو تنظيم "داعش" يستخدمونها في التنقل ونقل السلاح إضافة إلى تفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون بين منازل المواطنين والمعامل والمنشآت الصناعية مشيرا إلى أن "وحدات التثبيت تمركزت بنقاطها لرصد تحركات إرهابيي داعش والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة".