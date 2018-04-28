طريقة مبتكرة لوضع حجر الأساس يستخدمها الملك سلمان

وضع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت 28 أبريل/ نيسان حجر الأساس لمشروع مدينة "القدية" الترفيهية.

وقام الملك بوضع حجر الأساس بطريقة مبتكرة، حيث حمل طفلان أخر قطعة من شعار المشروع، وسلماها إلى الملك سلمان الذي قام بوضعها ضمن الشعار ليكتمل شكله النهائي.

واستمع الملك سلمان إلى أغنية من كلمات الأمير بدر الدين بن عبد المحسن ، وشاهد عرضا مسرحيا عن التطور الذي تعيشه المملكة حاليا.

واستقبل الملك سلمان في مقر الحفل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب أمير منطقة مكة، ووزير الداخلية.

خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يضع حجر الأساس لمشروع #القدية، وجهة الترفيه والرياضة والثقافة في المملكة.#الملك_يضع_حجر_أساس_القدية pic.twitter.com/FEtWqNvv7x — Qiddiya — القدية (@qiddiya) April 28, 2018

وقال الأمير محمد بن سلمان إن مدينة القدية ستصبح معلما حضاريا بارزا ومركزا مهما لتلبية رغبات واحتياجات السعوديين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمشروع القدية، مايكل رينينجر، أن المشروع يهدف إلى بناء مستقبل مشرق عبر مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية.