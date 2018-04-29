قرار مصري جديد بشأن تسوية أوضاع العاملين في الخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السبت 28 أبريل/نيسان، أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على وقف قرارات بعض المحافظات التي صدرت بعدم تجديد تلك الأجازات وإمتدادها حتى ١/١/ ٢٠١٩ لحين تسوية مواقفهم، وكذا العاملين من كافة المحافظات.

وأضافت الوزيرة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن أوضاع المصريين الحاصلين على أجازات بدون مرتب ويعملون بالخارج جارى بحثها حاليا.

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ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الخميس ٢٦ إبريل/نيسان بتشكيل لجنة عاجلة تضم وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتنمية المحلية والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري لبحث الأمر.

وأكدت مكرم على أن اللجنة الوزارية التي وجه بتشكيلها السيد رئيس مجلس الوزراء ستقوم بوضع ضوابط الإعارات والاجازات بدون مرتب للعاملين بالخارج بشكل يضمن إستقرار ووضوح الضوابط المحددة لذلك.