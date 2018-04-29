‏الخارجية العراقية: نأمل في تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم

وقالت الخارجية في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، صباح اليوم الأحد 27 إبريل / نيسان2018:
نأمل أن يتمكن الجانبان من اتخاذ خطوات تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم، وكلنا ثقة بأن التفاهم والتصالح هو الأساس في إرساء السلام، ونأمل أن تنتهي الصراعات الدائرة في العالم، وتفضي إلى الحوار الذي يؤسس للأمن الدولي.
وكان الزعيمان الكوريان كيم جونغ أون ومون جيه إن قد التقيا، الجمعة الماضية، وقال بيان صادر عن القمة إن "الطرفين أكدا أن هدفهما المشترك هو تنفيذ عملية نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. واتفق الجنوب والشمال على إجراء خطوات نشطة للتعاون مع المجتمع الدولي في قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".
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