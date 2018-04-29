صحيفة: ناد سعودي يرفض ضم المصري محمد صلاح

وأكدت الصحيفة أن نادي الأنصار السعودي، رفض احتراف صلاح الذي يعد أحد أفضل لاعبي كرة القدم بالعالم حاليا، في صفوفه قبل سبع سنوات.
وبعد رفض العرض من جانب النادي السعودي، تلقى الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام، عرضا من نادي بازل السويسري الذي أعجب مسؤولوه بقدرات اللاعب ومهاراته، وبالفعل انتقل إلى صفوف بازل الذي شهد بداية رحلة التألق الأوروبية.
وكانت السلطات السعودية قررت إهداء لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قطعة أرض بمكة بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.
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