صحيفة: ناد سعودي يرفض ضم المصري محمد صلاح

فجرت صحيفة "عاجل" السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشفت عن رفض أحد الأندية السعودية ضم نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة أن نادي الأنصار السعودي، رفض احتراف صلاح الذي يعد أحد أفضل لاعبي كرة القدم بالعالم حاليا، في صفوفه قبل سبع سنوات.

© REUTERS / ANDREW YATES السعودية تكافئ المصري محمد صلاح بهدية "غير مسبوقة"

وقالت إن القصة بدأت حينما كان النجم المصري يلعب ضمن صفوف فريق "المقاولون العرب" المصري، ليقوم وكيل أعماله بتقديم عرض لنادي الأنصار بالتوقيع مع محمد صلاح مقابل 170 ألف دولار أمريكي، إلا أن إدارة نادي الأنصار وقتها رفضت العرض ليبقى اللاعب في صفوف "المقاولون".

وبعد رفض العرض من جانب النادي السعودي، تلقى الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام، عرضا من نادي بازل السويسري الذي أعجب مسؤولوه بقدرات اللاعب ومهاراته، وبالفعل انتقل إلى صفوف بازل الذي شهد بداية رحلة التألق الأوروبية.

وكانت السلطات السعودية قررت إهداء لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قطعة أرض بمكة بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.