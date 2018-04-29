مسؤول سعودي يتحدث عن "المشروع الأضخم" وهذا ما يجهزه ابن سلمان

وتوجه رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بالشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه "المشروع الضخم" لتطوير كرة القدم السعودية، وذلك وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.
وأضاف: "ما نهدف إليه في الفترة المقبلة هو دخول 3 ملايين متفرج في الموسم المقبل 2019، حيث أن الأمير محمد بن سلمان يرغب في تحويل الدوري السعودي إلى علامة تجارية مميزة".
وكشف الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، عن ورشة عمل كبيرة، نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، بحضور خبراء أجانب إيطاليين وبريطانيين.
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