القوات العراقية تقتل 3 إرهابيين كانوا يستخدمون "أنبوب" لعبور النهر في الموصل

أعلنت القوات العراقية مقتل ثلاثة إرهابيين بعملية نوعية نفذتها، اليوم الأحد، في القيارة جنوبي مدينة الموصل.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية العميد يحيى رسول، في بيان "بعملية نوعية استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 من قتل ثلاثة إرهابيين كانوا يقومون بنقل المؤن والأغذية لإحدى المضافات [موقع لتجمع وتحضير الإرهابيين] عبر نهر دجلة من جهة النمرود إلى القيارة في الموصل".

وأضاف البيان أن الإرهابيين كانوا "يستخدمون تيوب (أنبوب) لعبور النهر".

© AFP 2018 / Dimitar Dilkoff بطولات جديدة تحققها القوات العراقية في اقتلاع "داعش"

وتواصل القوات العراقية عمليات التطهير والتفتيش للبحث عن عناصر إرهابية في المناطق التي حررتها من قبضة تنظيم "داعش" شمال ووسط وغربي البلاد.

وفي 10 تموز/يوليو 2017 أعلن العراق تحرير مدينة الموصل، التي كان تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] أعلنها عاصمة لدولة خلافته المزعومة في العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن تحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في البلاد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو المقبل، وسط ترقب أمني كبير، بعد تهديد "داعش" الناخبين خاصة في المناطق التي طُرد منها مقاتلوه.