ثلاثة قتلى في تحطم طائرة شحن ليبية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة شحن ليبية من نوع "يوشن" كانت متجهة من حقل الشرارة النفطي إلى طرابلس.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل تلفزيون "218 الليبي" اليوم الأحد أن "طائرة شحن من نوع "إليوشن" انفجرت أثناء محاولتها الإقلاع باتجاه طرابلس".

وأضافت القناة أن الحادث أسفر عن "مقتل قائد الطائرة و2 من مرافقيه إثر انفجار الطائرة التي كانت متجهة من حقل الشرارة إلى طرابلس".

وتستخدم السلطات الليبية المدرج في نقل الإمدادات للحقل النفطي النائي.

#ليبيا_الآن| أسفر سقوط طائرة شحن قرب محيط حقل الشرارة النفطي، اليوم الأحد، إلى مقتل 3 من طاقم الطائرة وجرح آخر تم نقله إلى عيادة الحقل لتلقي العلاج، ولم يعرف حتى الآن سبب سقوط الطائرة. pic.twitter.com/xvyXTXojwe — ليبيا الآن (@libyaalaan) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

وفي وقت سابق زار وفد تركي حقل الشرارة النفطي في بلدية أوباري، جنوب غرب طرابلس العاصمة، لتقييم الأوضاع الأمنية بها تمهيدا لإعادة العمل بمحطة أوباري الغازية.

وعانى حقل الشرارة من إغلاقات متكررة ترجع بشكل رئيسي إلى مشاكل أمنية ناتجة عن أنشطة لمجموعات مسلحة.