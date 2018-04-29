الجيش التركي يعلن تدمير أهداف لـ"لعمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلن الجيش التركي تدمير أهداف لحزب العمال الكردستاني بغارات على منطقة هاكورك شمالي العراق، أسفرت عن تدمير مخابئ ومخازن أسلحة، ضمن العمليات التي تشنها ضد مقاتليه.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان التركية، في بيان اليوم الأحد 28 أبريل / نيسان، أن الغارات التي نفذتها مقاتلاتها أمس السبت، استهدفت مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك، كانوا يعتزمون شن هجمات على القواعد العسكرية التركية القريبة من الحدود التركية العراقية".

© Sputnik . Nazek mohamed حزب العمال الكردستاني ينسحب من قضاء سنجار شمالي العراق

وأوضح البيان أن الجيش التركي يواصل عملياته العسكرية في شمال العراق بذريعة مكافحة حزب العمال الكردستاني، الذي يصفه بالتنظيم الإرهابي، وهو ما ترفضه الحكومة العراقية وتعتبره انتهاكا لسيادة أراضيها.

ونفذت تركيا، الجمعة الماضي، عمليات عسكرية بدعم جوي، في شمالي العراق.

وجاءت العمليات العسكرية عقب مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم مسلح لحزب العمال الكردستاني في منطقة كاني راش، بحسب هيئة الأركان التركية.

وتشن المقاتلات التركية بين الحين والآخر غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بشمال العراق، كما تتمركز قوات تركية في معسكر بعشيقة بمحافظة نينوى.

وتعد ناحية بعشيقة من أقرب المناطق الحدودية العراقية مع تركيا، وهي الفاصل الاستراتيجي الذي يفصل إقليم كردستان من جهة محافظة دهوك عن المناطق ذات الغالبية السنية في العراق.