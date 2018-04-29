أبو الغيط وسلامة يبحثان سبل استكمال العملية السياسية في ليبيا

أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد 29 أبريل/ نيسان، جلسة مباحثات مع غسان سلامة، المبعوث الأممي إلي ليبيا، حول سبل حلحلة الأزمة الليبية ومساندة الجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية وإتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة بموجب اتفاق الصخيرات.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن سلامة أطلع الأمين العام على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وتنظيم وعقد ملتقى وطني جامع يضم جميع أطياف المجتمع الليبي لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في البلاد، وإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED الجامعة العربية تستضيف اجتماعا لـ"الرباعية" حول ليبيا

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أن أبو الغيط جدد من ناحيته التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها لأي جهد يرمي إلي تشجيع الوفاق الوطني بين الأشقاء الليبيين ويساهم في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

كما أشار إلي أن الجامعة تظل على أتم استعداد لمرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة وتنفيذ الاستحقاقات المتبقية المنتظرة، من أجل المساعدة في إجراء ومراقبة الانتخابات الليبية المنتظر عقدها تلبية لأية طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

وذكر المتحدث الرسمي أن أبو الغيط وسلامة بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون العربي والأممي مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، وذلك عشية انعقاد الاجتماع الرابع للمجموعة الذي تستضيفه الجامعة يوم غد الاثنين 30 أبريل بمشاركة أمين عام الجامعة، والمبعوث الأممي، والسيدة فديريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والسيد بيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل.