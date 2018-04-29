حريق ضخم في "المتحف المصري الجديد" غرب القاهرة

وأفاد موقع "بوابة الأهرام" بأن الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ20 سيارة إطفاء، للسيطرة على حريق اندلع في سقالات وأخشاب بـ"المتحف المصري الكبير" بمنطقة الهرم.
وأضاف الموقع أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بأخشاب تابعة للمتحف المصري الكبير بالهرم.
#حريق_المتحف_المصري الكبير… يا ستار يارب pic.twitter.com/0NoBXMlGOX— Tamer Fawzy (@tamerfawzy_) April 29, 2018
وأمرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع برجال الحماية المدنية وبصحبتهم 20 سيارة إطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب.
حريق فى المتحف المصري الجديد بالهرم! pic.twitter.com/yWdaoiqTW2— Mahmoud Eltonsy (@Mahmoud_Eltonsy) April 29, 2018
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تصاعد ألسنة اللهب من المبنى قيد الإنشاء.
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