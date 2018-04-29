نجاة قائد عسكري يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في الضالع

نجا قائد عسكري من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن.

© REUTERS / Naif Rahma اليمن... هجوم على قوات للحزام الأمني في الضالع

صنعاء- سبوتنيك . وقال مصدر محلي في محافظة الضالع لوكالة "سبوتنيك"، إن "أركان حرب اللواء 83 العقيد فضل النميري نجا اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة فجرها مجهولون أثناء مروره في مفرق الحقل بمنطقة الجبارة في مريس شمال الضالع".

وأضاف أن "العقيد النميري ومرافقيه لم يتعرضوا لأذى جراء العبوة التي انفجرت على بعد أمتار من سيارتهم".