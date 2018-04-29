توأمة مصرية قبرصية على هامش "أسبوع الجاليات" بالإسكندرية

على هامش بدء فعاليات أسبوع الجاليات "إحياء الجذور" بالإسكندرية، تشهد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع اتفاقية توأمة بين الدكتور محمود سلطان محافظ الإسكندرية مع عمدة مدينة بافوس القبرصية، في ضوء تعزيز سبل التعاون بين مصر وقبرص.

وقالت "مكرم"، في بيان، حصلت عليه "سبوتنيك"، إن التوأمة من شأنها أن تسهم في كسر الحواجز، وتنشيط السياحة والحركة التجارية، وتوفير فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية لشعوب البلدين، وكذلك تشجيع المبادرات ذات الاهتمام المشترك في كل المجالات، فضلا عن التبادل الفني والثقافي والعلمي.

© Fotolia / Andrei Merkulov رغم التهديدات التركية... اتفاق جديد بين مصر وقبرص

وتبدأ رسميا فعاليات افتتاح أسبوع الجاليات "إحياء الجذور" غدا الاثنين في الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه اليوناني والقبرصي، ووفدي اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية في مصر.

وكانت شوارع مدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، قد تزينت لاستقبال هذا الحدث الهام الذي يعكس انفتاح الحضارة والثقافة المصرية على العالم.

ومن المقرر أيضا أن يقام، على هامش فاعليات الأسبوع، منتدى الأعمال الاقتصادي والذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية، وذلك لبحث زيادة التعاون والتبادل التجاري بين هذه الدول وتعظيم العائد الاقتصادي.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش فعاليات الأسبوع، إن "أعضاء الغرف التجارية سيسعون جاهدين إلى إنجاح هذا الحدث ليظهر قدرة مصر على تحقيق الطموحات الهادفة لدعم الاقتصاد، حيث أنه بكل تأكيد سيسهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية والملاحية بين الثلاث دول بما يعود بالخير والنفع على شعوبها، مشيرا إلى أن قبرص واليونان بوابة هامة للتجارة البينية الأورومتوسطية والأوروبية عموما".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" ستتضمن زيارة أعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية إلى مكتبة الإسكندرية، وقاعدة رأس التين البحرية، وبطريركية اليونان الأرثوذكس، والمربع اليوناني والمقابر اليونانية بمنطقة الشاطبي، ومتحف الإسكندرية القومي، وحدائق الشلالات، ومتحف كفافيس، ودير سانت سافا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن زيارة أعضاء هذه الجاليات إلى أماكن منازلهم ومدارسهم القديمة بالإسكندرية.

ومن المقرر، أن يتوجه أعضاء الجاليتين بعد ذلك إلى القاهرة لزيارة منطقة الأهرامات، ومن ثم إلى مدينة شرم الشيخ وزيارة دير سانت كاترين.