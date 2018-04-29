تفكيك 12 عصابة لتهريب الأسلحة في كردستان إيران

أعلن مدير عام الأمن، في محافظة كردستان، غربي إيران تفكيك 12 عصابة لتهريب الأسلحة في المحافظة، وضبط 3 شحنات من الذهب المهرب و3 شحنات من العملة الصعبة المهربة.

وقال المسؤول الأمني، إنه "في ظل مواكبة أهالي محافظة كردستان الشرفاء واقتدار الأجهزة الأمنية، والاستخباراتية، والعسكرية، فقد فشلت كالسابق دوما محاولات هذه الزمر الرامية لاستغلال بعض الأحداث، مثل الانتخابات والاستفتاء للانفصال في إقليم كردستان العراق، وأحداث الشغب التي مرت على البلاد قبل عدة أشهر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi إيران: الخليج "فارسي" بالتاريخ والوثائق... واقتدارنا فيه يذل أمريكا

وصرح المسؤول بأن "الزمر الكردية المناهضة للثورة سعت عبر تعبئة كل طاقاتها مثل الأجواء والقنوات الافتراضية، لعرض صورة مشوهة عن الجمهورية الإسلامية، وبث اليأس لدى المواطنين، إلا أنه تم إحباط هذه الممارسات في ظل عملية التوعية من جانب الأجهزة الأمنية واقتدارها ومواكبة المواطنين، وتم إرساء الأمن التام على مستوى محافظة كردستان".

واعتبر التغلغل في العمق الاستراتيجي للجماعات التكفيرية من ضمن استراتيجيات جهاز الأمن في البلاد، و"لحسن الحظ فقد تمكنا في هذا السياق من إجهاض الكثير من المؤامرات".