مسؤول مصري: حريق "المتحف الكبير" بعيد عن معامل ترميم الآثار

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 29 إبريل/ نيسان، أن سبب الحريق ما زال مجهولا، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من الجهات الرسمية، بعدم الحديث في تفاصيل الحادث، لحين انتهاء التحقيقات، حتى تتمكن سلطات التحقيق من معرفة أسباب الحريق.
وشدد المصدر على أن الحرائق اندلعت خارج مبنى "الكونفرس"، مضيفا: "فور مشاهدة الحريق تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة الجيزة، التي بادرت بإرسال 10 سيارات إطفاء على الفور، قامت بدورها في إخماد الحريق بصورة كاملة".
واندلع، بعد ظهر اليوم الأحد، حريق بأحد المباني الإنشائية في المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في كميات من الأخشاب بالمتحف، ولم يتم التوصل على الفور إلى أسباب اندلاع الحريق.
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