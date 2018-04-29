مسؤول مصري: حريق "المتحف الكبير" بعيد عن معامل ترميم الآثار

قال مصدر مسؤول، في المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم، إن الحريق الذي اندلع في أحد المباني، تحت الإنشاء، بالمتحف، كان بعيدا عن منطقة المعامل، التي تضم عددا كبيرا من الآثار، الخاضعة للترميم حاليا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 29 إبريل/ نيسان، أن سبب الحريق ما زال مجهولا، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من الجهات الرسمية، بعدم الحديث في تفاصيل الحادث، لحين انتهاء التحقيقات، حتى تتمكن سلطات التحقيق من معرفة أسباب الحريق.

© Sputnik . Kseniya Nikolskaya حريق ضخم في "المتحف المصري الجديد" غرب القاهرة

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الحريق اندلع بالقرب من 10 أعمدة حديدية، "سقالات" خاصة بالعمال، يستخدمونها في عمليات الصعود والهبوط، لاستكمال الأعمال الإنشائية للمبنى، لافتا إلى أنه تم إخلاء الموقع بالكامل من العاملين، لتجهيز الموقع للإدارة العامة للحماية المدنية لتبدأ عملها.

وشدد المصدر على أن الحرائق اندلعت خارج مبنى "الكونفرس"، مضيفا: "فور مشاهدة الحريق تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة الجيزة، التي بادرت بإرسال 10 سيارات إطفاء على الفور، قامت بدورها في إخماد الحريق بصورة كاملة".

واندلع، بعد ظهر اليوم الأحد، حريق بأحد المباني الإنشائية في المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في كميات من الأخشاب بالمتحف، ولم يتم التوصل على الفور إلى أسباب اندلاع الحريق.