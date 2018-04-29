خبر سار من قطر للعمالة الأجنبية

تجري قطر مباحثات بشأن العمال الأجانب الموجودين في البلاد، في وقت تتعرض فيه البلاد لانتقادات شديدة منذ منحها حق تنظيم كأس العالم، بسبب طريقة معاملة العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن قطر تجري مباحثات حيال إمكانية إلغاء نظام تأشيرة الخروج الذي يفرض على العمال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل للمغادرة.

© AFP 2018 / Karim Jaafar قطر: لهذا السبب لم نطرد العمالة المصرية ولم نقطع الغاز عن الإمارات

وأكدت الأمينة العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة شاران بورو، خلال افتتاح أول مقر لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية، أن "القرار من الممكن أن يصدر في القريب العاجل"، وقالت: "نحن نبحث التفاصيل الأخيرة بشأن تأشيرة الخروج، ونتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين".

وأشارت الوكالة إلى أن نظام تأشيرة الخروج في قطر انتقد من قبل منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، التي اعتبرت أن النظام "يسمح لأصحاب العمل وبشكل قانوني باتخاذ عمالهم الحاليين والسابقين رهائن مقابل دفع فدية".

ويطبق قانون الحصول على تأشيرة الخروج في كل من قطر والسعودية، في وقت تتعرض قطر لانتقادات شديدة منذ منحها حق تنظيم كأس العالم، بسبب طريقة معاملة العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص.